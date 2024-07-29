Чому платіжки можуть зрости
За словами енергетиків, для такого парадокса є кілька причин. По-перше, з червня тариф на електроенергію зріс до 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.
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Тому вже другий місяць поспіль українцям доводиться платити за електрику за новою, вищою ціною.
Крім того, в обленерго зазначають, що попри тривалі відключення електроенергії, обсяги споживання не зменшилися.
Тобто споживачі використовують прилади в колишньому обсязі, але в години, коли є електроенергія.
Зменшити суми в платіжках можна, дотримуючись простих правил:
- вимикати прилади з розеток, коли вони не використовуються;
- користуватися енергоефективною технікою;
- замінити старі лампочки на LED-лампи.