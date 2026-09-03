Частині українців припиняють виплату пенсій: що терміново треба зробити до 15 вересня

Частина українців незабаром зіткнеться зі зміною звичного алгоритму отримання державних коштів. Щоб уникнути неприємних сюрпризів восени, варто заздалегідь підготуватися до нових правил обслуговування.

Що пенсіонерам треба терміново зробити до 15 вересня?

Вже з 1 жовтня 2026 року державний "Укрексімбанк" повністю припиняє співпрацю з Пенсійним фондом у частині виплати пенсій, субсидій та інших соціальних пільг. Одержувачам таких виплат необхідно до 15 вересня обрати іншу фінансову установу та передати нові реквізити, зауважує Відомство.

При цьому, сам Пенсійний фонд не скасовує самі нарахування, але змінює канал їх доставки. Щоб гроші й надалі стабільно надходили на картку, вам потрібно відкрити рахунок у будь-якому іншому уповноваженому банку.

Після цього обов'язково подайте заяву про зміну способу виплати до ПФУ, вказавши нові реквізити.

Довідково: Зробити це можна не виходячи з дому, а саме через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Якщо ж онлайн-формат вам не підходить, зверніться особисто до найближчого сервісного центру ПФУ. Головне не чекати жовтня, а оформити все заздалегідь.

Що станеться, якщо проігнорувати вимогу?

Як зазначає відомство, гроші пенсіонерів не згорять і не зникнуть. Проте, якщо до 15 вересня ви не повідомите ПФУ про новий банківський рахунок, з 1 жовтня кошти автоматично переведуть на обслуговування через "Укрпошту".

У такому разі вам доведеться щомісяця ходити до поштового відділення або чекати на листоношу, що може бути незручним для тих, хто звик до безготівкових розрахунків.

Які ще правила ПФУ варто пам'ятати, щоб не втратити гроші?

Зміна банку – не єдина причина для термінового звернення до фонду. Нагадаємо, раніше ми писали, що пенсіонери зобов'язані повідомляти ПФУ про працевлаштування або відкриття ФОП протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, держава нарахує надмірну пенсію, яку потім доведеться повертати.

У разі відмови добровільно компенсувати переплату, Пенсійний фонд має законне право примусово вираховувати до 20% від суми вашої щомісячної пенсії, поки борг не буде погашено повністю.