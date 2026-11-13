Укрзалізниця під ударом: скільки локомотивів втратила Україна та як тепер їздитимуть пасажири

Ворог цілеспрямовано намагається паралізувати українську логістику, посилюючи атаки на залізничну інфраструктуру. Через критичну ситуацію з рухомим складом держава змушена терміново змінювати підходи до перевезення пасажирів на найнебезпечніших напрямках.

Що сталося з поїздами та кого торкнуться зміни

Від початку повномасштабної війни через російські удари Україна втратила вже 630 локомотивів, причому майже 400 із них ворог знищив саме цього року. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає Укрінформ.

За словами урядовця, кількість ворожих атак по інфраструктурі та рухомому складу залізниці стрімко зростає, що прямо б'є по логістиці та пасажирських рейсах.

Ворог активно б’є по локомотивах, і вже цього місяця зафіксовано майже 15 ударів по рухомому складу,

– деталізував Калашник.

Як тепер добиратися пасажирам

Щоб компенсувати нестачу поїздів, з 1 жовтня в Україні запустили спеціальну програму довезення пасажирів автобусами. Наразі це стосується маршрутів Конотоп – Суми та Харків – Лозова. Загалом цією альтернативою вже скористалися майже 10 тисяч людей, яким потрібно було безпечно дістатися додому чи на роботу.

На тлі цих втрат міжнародні партнери екстрено виділяють кошти на порятунок української логістики. Як повідомлялося раніше, Естонія офіційно оголосила про надання Україні додаткових 6,5 мільйона євро для стабільного проходження зими. З цієї суми 4,5 мільйона євро спрямують саме на закупівлю та постачання нових локомотивів у співпраці з естонськими залізничними компаніями.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що Росія зробила транспортні мережі однією з головних цілей, намагаючись знищити економічну стійкість нашої держави.