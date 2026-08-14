Державна компанія підвищує зарплати: у яких українців зросте оплата праці з 1 вересня

Працівникам Укрзалізниці підвищать заробітну плату. Воно стосуватиметься понад 150 тисяч працівників. Зокрема, підняття зарплат становитиме 10–15% в перевагу дефіцитних професій.

Що відомо про підвищення зарплат

Підвищення відбудеться вже з 1 вересня, про що повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Так вищу оплату праці отримають насамперед люди, які щодня:

ремонтують локомотиви та вагони;

відновлюють пошкоджену інфраструктуру;

забезпечують рух поїздів, про що повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Микола Калашник Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Днями зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом Укрзалізниці, наглядовою радою та народними депутатами. Одним із перших рішень нашої команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів Укрзалізниці. Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо – на людей.

Наступний етап індексації вантажних тарифів планується вже з 1 січня 2027 року. Це надасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року. Зокрема, АТ "Укрзалізниця" найближчим часом повідомить працівникам деталі підвищення.

Техніку можна відремонтувати. Інфраструктуру – відновити. Але залізниця працює завдяки людям. Щодня залізничники ризикують життям і оплату їхньої праці потрібно повертати до гідного рівня,

– зазначив Калашник.

Нагадаємо, що наразі ворог активно атакує локомотиви та пасажирські потяги Укрзалізниці. Це створює небезпеку, зокрема, для робітників компанії.

Водночас Всеукраїнська аграрна рада виступила проти чергового підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. Наголошується, що це негативно вплине на економіку країни в умовах повномасштабної війни.