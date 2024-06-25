Україні потрібна реструктуризація міжнародного боргу для уникнення дефолту

Україна потребує значного реструктурування державного боргу, щоб уникнути дефолту. Зараз країні потрібно управляти запозиченнями, щоб фінансувати військові операції й одночасно виконувати зобов'язання зі старих боргів.

Потрібно розібратися з боргом

Якщо Київ планує зберігати стійкість перед Путіним, він повинен міцно утримуватися у переговорах з власниками облігацій.

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Війни коштують багато, і російська агресія вже обійшлася Україні на мільярди доларів. Київ, що вже мав складну фінансову ситуацію до початку конфлікту, переструктурував свій борг у 2015 році після анексії Криму.

Проте зараз країні потрібно управляти запозиченнями, щоб фінансувати військові операції та одночасно виконувати зобов'язання зі старих боргів.

Це складне балансування. Київ має відповідати фіскальним очікуванням міжнародних кредиторів, чиї гроші використовуються для підтримки військових дій і економіки. Одночасно він має залишатися привабливим для приватних інвесторів, які гратимуть важливу роль після війни, коли розпочнеться відновлення. Однак вони конфліктують, оскільки Україна стикається з великими приватними заборгованостями на суму 20 мільярдів доларів,

– йдеться у матеріалі Financial Times.

Чи вдасться уникнути дефолту

Минулого тижня комітет власників облігацій відхилив запропоновану Україною пропозицію G7 про зниження загального боргу на 60% і скорочення річних купонних виплат.

Їх контрпропозиція зі скороченням боргу на 22% і купона на 7,75% може призвести до відпливу капіталу з України, коли країні надзвичайно потрібні інвестиції. Це загрожує досягненню Україною цілей зі зменшення боргу, необхідних для отримання кредиту від МВФ у розмірі 15,6 мільярда доларів США.

Кредитори мають право вислухати свої вимоги, але їхня пропозиція значно нижча за очікування аналітиків ринку щодо зниження боргу на 30-45%.

Зниження вимог до суверенного боржника є стандартним підходом у переговорах з реструктуризації. Однак це не типова ситуація реструктуризації, оскільки боргова проблема України виникла через російське вторгнення, а не через фіскальні помилки.

Введення України в дефолт може пошкодити репутації інвесторів, враховуючи загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.