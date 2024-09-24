В Україні планують значну пенсійну реформу: що може змінитися

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович поділилася подробицями планованої комплексної пенсійної реформи в Україні. Про це вона детально розповіла під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Які нововведення планують

Оксана Жолнович зазначила, що Кабмін розробляє пакет законопроєктів, який планується подати до парламенту до кінця 2024 року для оновлення пенсійної системи країни, повідомляє телеканал "РАДА".

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Реформа передбачає оновлення та вирівнювання пенсій, особливо для тих, хто довго перебуває на пенсії, щоб забезпечити рівні умови для пенсійного забезпечення.

Зауважте! Однією з важливих новацій стане можливість для громадян самостійно доплачувати єдиний соціальний внесок, що дозволить збільшити розмір пенсії, особливо якщо роботодавець не забезпечує достатній рівень заробітної плати.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Уряд також вирішив питання виплати пенсій для людей, які повертаються з окупованих територій. Запроваджено механізм зарахування повного страхового стажу, навіть якщо дані залишилися на окупованій території чи в Криму, що забезпечить соціальний захист цієї категорії громадян

Що пропонує реформа

Ключовим елементом реформи стане введення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка запланована на 2026 рік. Законопроєкти щодо цього вже підготовлені та будуть скоро подані на розгляд Кабінету Міністрів.

Зауважте! Метою реформи є забезпечення рівня пенсійного забезпечення не менше 60% середньої заробітної плати протягом життя, де 40% буде покриватися через солідарну систему, а решта – через накопичувальну.

Жолнович також анонсувала плани змінити принципи розрахунку пенсій, відмовившись від використання прожиткового мінімуму. Натомість пенсії будуть визначатися на основі середньої заробітної плати в Україні та середнього доходу кожної особи протягом життя, що відповідає європейським стандартам.

Вона зазначила, що для успішного впровадження реформи необхідно щонайменше 30 мільярдів гривень, і Міністерство соціальної політики разом із Мінфіном шукають потрібні ресурси.

Важливо! Уряд готовий підвищувати соціальні стандарти за наявності додаткових ресурсів, зокрема заморожених російських активів та інших програм на загальну суму 50 мільярдів гривень.