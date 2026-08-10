Нацбанк суттєво пом'якшує валютні обмеження: які нові ліміти для населення та бізнесу

Національний банк України анонсував масштабне послаблення валютних обмежень, яке запрацює вже з 11 серпня 2026 року. Головний акцент зроблено на підтримці звичайних громадян, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, водночас нововведення суттєво полегшать роботу й українському бізнесу.

Регулятор запевняє, що ці кроки є безпечними для фінансової стабільності та спираються на рекордний прогноз зростання міжнародних резервів. Про це повідомляє НБУ.

Які зміни очікуються для фізичних осіб?

Найбільший блок змін стосується фізичних осіб. Відтепер громадяни зможуть купувати безготівкову іноземну валюту на суму до 200 тисяч гривень на місяць, що вчетверо перевищує попередній ліміт у 50 тисяч гривень. У межах цієї суми дозволяється купувати не лише валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів, що має стимулювати інвестиційну культуру. Також удвічі зростає денний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків як в Україні, так і за її межами – зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень.

Значні послаблення передбачені для оплати товарів, послуг та оренди житла за кордоном. З гривневих рахунків українці зможуть витрачати на ці потреби до 200 тисяч гривень в еквіваленті на місяць. Розраховуватися можна буде не лише карткою, а й через системи переказів на кшталт SWIFT. Для власників валютних рахунків з'являється окремий ліміт у 200 тисяч гривень на місяць саме для SWIFT-переказів за кордон. Крім того, чинний ліміт у 500 тисяч гривень на оплату проживання за кордоном з валютних карток тепер поширюється і на оренду житла, з можливістю здійснювати перекази на рахунок отримувача.

Які послаблення будуть для бізнесу та фінансового сектору?

Юридичні особи також отримають більше фінансової свободи для підтримки ділової активності. Денний ліміт на зняття готівки з гривневих та валютних рахунків в Україні зростає до 200 тисяч гривень. Використання гривневих корпоративних карток за кордоном для зняття готівки збільшується до 140 тисяч гривень на місяць, а для розрахунків за товари та послуги – до 400 тисяч гривень.

Для стимулювання припливу капіталу та підтримки обороноздатності Нацбанк запроваджує "додатковий" ліміт. Він формуватиметься з прямих благодійних внесків на користь ЗСУ та Нацгвардії, здійснених з 10 серпня 2026 року, і потребуватиме підтвердження аудиторським звітом від компаній "великої четвірки". Бізнес-групи зможуть передавати свої інвестиційні та додаткові ліміти пов'язаним компаніям. При цьому базові операції, такі як репатріація дивідендів чи повернення старих боргів, залишаються доступними.

Українським експортерам дозволили сплачувати штрафи та відшкодовувати збитки нерезидентам за експортними контрактами, але не більше 10% від вартості товарів, поставлених після 23 лютого 2021 року. Серед інших новацій для бізнесу – дозвіл на перекази для повернення грантів ООН, купівля валюти поручителями за кредитами, оплата реєстраційних внесків для міжнародних заходів та розрахунки з американською корпорацією DFC.

Фінансовий сектор також отримав низку пом'якшень. Моторне страхове бюро зможе купувати валюту для резервного фонду за договорами "Зелена картка". Банкам дозволили повертати іноземним інвесторам кошти, якщо НБУ відмовив у їх включенні до капіталу установи.

Коли зміни набувають чинності та чи матимуть вплив на ринок?

Більшість затверджених постановою Правління НБУ № 90 змін набувають чинності з 11 серпня 2026 року. Єдиним винятком є рішення № 239, яке дозволяє банкам частково включати сформовані резерви під активні операції до розрахунку валютної позиції – ця норма почне діяти з 1 вересня 2026 року після відповідної підготовчої роботи.

За оцінками регулятора, ретельний аналіз кожного заходу гарантує відсутність ризиків для валютного ринку. Ба більше, ця лібералізація вже закладена в оновлений макроекономічний прогноз, який передбачає збільшення міжнародних резервів України до майже 70 мільярдів доларів США за підсумками 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, який курс валют встановив НБУ на 11 серпня.