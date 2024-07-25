Гетманцев про валютний ринок: різких змін до кінця року не очікується

Прогнозується, що різких коливань на валютному ринку до кінця року не очікується. А все тому, що Україна зберігає широку фінансову підтримку партнерів.

Яка ситуація на валютному ринку України

Як пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ситуація на валютному ринку залишається під контролем завдяки підтримці партнерів і послідовним діям НБУ.

Читайте також: Євро суттєво зросло: чи перевалить валюта за 46 гривень до кінця літа

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ми маємо достатній рівень міжнародних резервів.

Дефіцит платіжного балансу у розмірі 1,6 мільярда доларів за перші п'ять місяців поточного року було покрито коштом міжнародних резервів. Нині їх обсяг на 37% більший (на 10,3 мільярда доларів), ніж на початку війни.

Ситуація залишається контрольованою

! Це достатньо для оплати імпорту, виконання всіх валютних зобов’язань уряду та Національного банку, а також для підтримки курсу в короткостроковій перспективі.

Станом на сьогодні, у 2024 році вже отримано 16 мільярдів міжнародної допомоги. До кінця цього року очікується надходження ще приблизно 22 мільярдів від ЄС, США, МВФ та Світового банку.

Після прийняття політичного рішення кранами G7 щодо надання 50 мільярдів фінансового ресурсу за рахунок прибутків від російських суверенних активів, маємо більшу впевненість у проходженні наступного бюджетного року,

– додав Гетманцев.

Україна продовжує перебувати в програмі EFF, що служить основним механізмом залучення більшої частини зовнішнього фінансування до 2027 року.