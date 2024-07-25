Какова ситуация на валютном рынке Украины

Как пояснил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ситуация на валютном рынке остается под контролем благодаря поддержке партнеров и последовательным действиям НБУ.

Читайте также: Евро существенно выросло: перевалит ли валюта за 46 гривен до конца лета

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Мы имеем достаточный уровень международных резервов.

Дефицит платежного баланса в размере 1,6 миллиарда долларов за первые пять месяцев текущего года был покрыт за счет международных резервов. Сейчас их объем на 37% больше (на 10,3 миллиарда долларов), чем в начале войны.

Заметьте! Это достаточно для оплаты импорта, выполнения всех валютных обязательств правительства и Национального банка, а также для поддержания курса в краткосрочной перспективе.

Ситуация остается контролируемой

По состоянию на сегодня, в 2024 году уже получено 16 миллиардов международной помощи. До конца этого года ожидается поступление еще примерно 22 миллиардов от ЕС, США, МВФ и Всемирного банка.

После принятия политического решения кранами G7 о предоставлении 50 миллиардов финансового ресурса за счет доходов от российских суверенных активов, имеем большую уверенность в прохождении следующего бюджетного года,

– добавил Гетманцев.

Украина продолжает находиться в программе EFF, что служит основным механизмом привлечения большей части внешнего финансирования до 2027 года.