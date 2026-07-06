Картопля в Україні стрімко дешевшає: фермери назвали головну причину

В Україні продовжує дешевшати картопля нового врожаю через різке збільшення пропозиції. Фермери вже масово розпочали збиральну кампанію, що суттєво вплинуло на ціни.

Чому картопля в Україні продовжує дешевшати

За даними щоденного моніторингу проєкту EastFruit, цього тижня в Україні зафіксували чергове зниження відпускних цін на картоплю. Головною причиною стало масове надходження на ринок продукції нового врожаю.

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Фермери практично в усіх регіонах країни активно розпочали збиральну кампанію, що призвело до стрімкого збільшення пропозиції. Наразі виробники реалізують картоплю за ціною від 12 до 20 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дешевше, ніж було ще тиждень тому.

Аналітики зазначають, що додатковий тиск на ціни чинить і якість продукції. Частина нового врожаю поки що не відповідає найвищим стандартам, тому виробники змушені знижувати вартість, аби швидше реалізувати товар.

Водночас нинішні ціни вже є нижчими, ніж рік тому. Для порівняння, в аналогічний період 2025 року картопля коштувала в середньому на 16% дорожче.

Які ціни на картоплю в супермаркетах України

Попри зниження відпускних цін у виробників, у торговельних мережах картопля коштує дорожче через витрати на логістику, зберігання та реалізацію. Наразі середня ціна звичайної картоплі в українських супермаркетах становить близько 34–35 гривень за кілограм.

Зокрема, в Auchan картопля продається приблизно по 33,2 гривні за кілограм, у Megamarket – близько 36 гривень за кілограм. Водночас у мережах АТБ та VARUS під час акцій окремі позиції можна придбати за 17,9–19,9 гривні за кілограм, хоча ціна залежить від сорту, фасування та регіону продажу.

Зверніть увагу! Експерти очікують, що зі збільшенням обсягів збирання нового врожаю пропозиція картоплі й надалі зростатиме. Якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, це створить передумови для подальшого зниження гуртових цін, що з певним запізненням може відобразитися й на вартості картоплі у роздрібних мережах.

Нещодавно ми розповідали, що найбільшим постачальником картоплі в Україну став Єгипет, який забезпечив 25,8% від загального обсягу імпорту. Другу позицію посів Азербайджан із часткою 19%, а третє місце дісталося Польщі, на яку припало 16,6% поставок.