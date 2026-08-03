Українські кавуни стрімко дешевшають: фермери пояснили, що сталося

Українські фермери активно збирають урожай кавунів та готуються забезпечувати ринок продукцією протягом усього серпня. Водночас значне збільшення площ під баштанними культурами вже призвело до помітного зниження цін.

Вирощування кавунів цього року стало справжнім випробуванням

У південних районах Одеської області аграрії завершують збирання ранніх кавунів та вже перейшли до середньостиглих сортів, повідомляє "Південь сьогодні". Пізні сорти планують збирати пізніше, що дозволить постачати українські кавуни на ринок протягом усього серпня.

У СФГ "Нива" вирощують сорти Карістан F1, Антем F1, Тамерлан F1 та Арашан F1. Водночас виробники зазначають, що нинішній сезон став одним із найскладніших за останні роки.

Під час весняної висадки розсади фермери зіткнулися з різкими перепадами температури. Вночі стовпчики термометрів опускалися до 0…+2 градусів, через що молоді рослини зазнали сильного стресу та почали хворіти.

Щоб урятувати майбутній урожай, аграрії застосовували біологічні фунгіциди та органічні добрива через систему крапельного зрошення.

За словами представника СФГ "Нива" Михайла Чимшира, весняні погодні коливання суттєво ускладнили вирощування баштанних культур, тому господарству довелося активно використовувати органічні засоби захисту рослин.

Важливу роль у вирощуванні врожаю також відіграє сучасна система зрошення. Її роботу забезпечує співпраця з організацією водокористувачів "Вода Життя", яка за підтримки USAID модернізувала насосне обладнання, оновила частину трубопроводів і відремонтувала засувки.

Скільки коштують кавуни у супермаркетах України

Попри складний сезон, внутрішній ринок отримав значно більші обсяги продукції. Розширення площ під баштанними культурами в Ізмаїльському та Татарбунарському районах Одещини, поблизу Одеси та в інших регіонах країни призвело до насичення ринку і зниження оптових цін.

Водночас виробники й надалі стикаються з логістичними труднощами. Однією з головних проблем залишається транспортування продукції через пункт пропуску Паланка, що ускладнює постачання кавунів.

Станом на початок серпня українські супермаркети пропонують кавуни за такими цінами:

АТБ – від 19,89 гривні за кілограм;

Сільпо – від 21,90 гривні за кілограм;

Varus – від 19,90 гривні за кілограм;

NOVUS – від 22,99 гривні за кілограм;

Metro – від 18,90 гривні за кілограм (за акційною пропозицією).

Експерти очікують, що зі збільшенням обсягів збору середньостиглих і пізніх сортів пропозиція українських кавунів залишатиметься високою, що може й надалі стримувати або навіть знижувати ціни в роздрібній торгівлі.

Раніше ми говорили, що в Україні офіційно стартував сезон збору кавунів, що вже вплинуло на ціни. Через збільшення пропозиції баштанних вартість кавунів і динь за останні тижні знизилася майже удвічі.