У Києві знову подорожчав проїзд: скільки тепер коштує поїздка в маршрутці

Із 1 серпня у Києві зросла вартість проїзду в більшості маршруток. Перед цим, 15 липня, нові тарифи запровадили і в комунальному транспорті столиці.

24 Канал розповідає, скільки коштує проїзд у столиці з 1 серпня.

Скільки потрібно заплатити за проїзд у транспорті Києва?

З 1 серпня у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у більшості маршруток. Після підвищення вартість однієї поїздки становить 20 або 25 гривень залежно від маршруту. Раніше, з 15 липня, подорожчав проїзд і в комунальному транспорті столиці.

Керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко розповів для "Суспільного", головними причинами підвищення тарифів стали дефіцит водіїв, подорожчання пального, запчастин і технічного обслуговування транспорту. Він пояснив, що після зміни правил бронювання працівників від мобілізації багато водіїв не хочуть виходити на маршрути, тому перевізники змушені підвищувати зарплати, щоб утримати персонал.

За новими тарифами маршрутки, де раніше проїзд коштував 10 гривень, тепер беруть 20 гривень, а маршрути з тарифом 20 гривень подорожчали до 25 гривень. Водночас на коротких маршрутах №240 та №241 на Лісовому масиві вартість поїздки поки що залишилася на рівні 20 гривень.

У комунальному транспорті Києва – метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері – з 15 липня разовий квиток коштує 30 гривень.

Водночас для пасажирів діє система знижок: що більше поїздок придбати заздалегідь, то дешевшою буде кожна з них. Так, при купівлі 50 поїздок вартість однієї становить 25 гривень. Також доступні місячні проїзні на 46, 62, 92 або 124 поїздки, а безлімітний проїзний на всі види комунального транспорту коштує 3656 гривень.

Пільги на проїзд залишаються чинними. Студенти сплачують 50% вартості місячного проїзного, а школярі під час навчального року користуються комунальним транспортом безоплатно. У період літніх канікул для них діє тариф у розмірі 25% від повної вартості проїзду.

Нагадаємо, з 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав удвічі. Разовий квиток почав коштувати від 30 гривень у застосунках Укрзалізниці та "Київ Цифровий", а при купівлі в касі або у провідника – 37 гривень. В Укрзалізниці пояснили, що тариф підвищили через зростання витрат на експлуатацію, ремонт і електроенергію, а також через борг Києва за перевезення пільговиків, який перевищив 10 мільйонів гривень.