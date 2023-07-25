Купувати чи продавати: що робити з валютою зараз

Питання: як найкраще зберігати та відкладати кошти хвилює безліч українців. Хтось вважає, що усі збереження варто робити у валюті, є і ті, хто навпаки вбачає потенціал саме у гривневих заощадженнях. Експерти дійшли до спільної думки.

Чи потрібно купувати валюту

Прийнято вважати, що валюта це набагато надійніше за гривневі заощадження. Однак, деякі експерти готові посперечатися із цим.

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Наприклад, фінансовий аналітик Олег Пендзин вважає, що короткострокові інвестиції краще проводити у гривні.

Нині банки дають відсотки по депозитах на рівні 16 – 18% річних при прогнозованій річній інфляції у 15%. Тому, відкривши короткостроковий депозит на три місяці, який за бажання, можна буде продовжити, вдасться, як мінімум, зберегти заощадження від знецінювання, а то й трохи заробити

– вважає Олег.

Тобто, якщо ви плануєте вкладати гроші на невеликому часовому відрізку, спробуйте операції у гривні. Відносно довгострокових інвестицій в експертів інша думка.

Аналітик Андрій Шевчишин наполягає на покупці валюти зараз. На його думку, восени курс підніметься і досягне піку. Шевчишин каже, що офіційний курс, вірогідно, зросте з теперішніх 36,56 грнивні за долар до 40-41.

Купувати долари чи євро

Не дивлячись на те, що долар обирають для інвестицій найчастіше, деякі аналітики пропонують розглянути іншу валюту. За словами експерта Олександра Охріменко в інвестиціях варто ризикувати й обирати не долар, а євро.

Купувати долари варто, якщо ви плануєте зберігати їх тривалий час – рік і більше. А купувати, щоб через кілька місяців продати і на цьому заробити не вийде. Інвестиції у готівковий євро перспективніші, адже зарубіжні фінансові аналітики очікують у цьому році на девальвацію долара до євро. Тобто євро подорожчає і на його продажі можна буде щось заробити".

– каже Олександр.

Загалом прогнози експертів визначають значне зростання курсу у майбутньому. Тож експерти не радять зараз продавати валюту. Теперішній курс визначають як найнижчий для покупки та створення заощаджень. Краще завчасно накопичити валюту і заробити на її продажі восени.