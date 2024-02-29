Пенсійні виплати зростуть, проте не у всіх: кого торкнеться весняна індексація пенсій
Джерело:ПФУ
Уряд затвердив рішення, що визначає процедуру індексації пенсій у березні 2024 року. Ця індексація стосуватиметься 10 мільйонів пенсіонерів.
Кому виплати проіндексують
Індексацією обіцяють охопити більшість видів пенсії: звичайні пенсії за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсій науковців, пенсії держслужбовців, чорнобильські пенсії.
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Поки що за дужками залишаються спеціальні пенсії суддів і прокурорів. Зауважте, що індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно.Нагадаємо! Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що пенсії буде підвищено майже на 8%. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.
Який коефіцієнт весняної індексації
Згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, індексацію пенсій у 2024 році планується здійснити з коефіцієнтом 1,079.Зверніть увагу! При цьому, мінімальне збільшення становитиме 100 гривень, а максимальне – 1 577 гривень.
Своєю чергою, індексація на 7,9% стосується пенсій, які призначені до 2021 року. При цьому, рівень підвищення пенсій, призначених у 2021 – 2023 роках, становитиме 100 гривень.
Що буде з мінімальними виплатами
Пенсії для певних груп пенсіонерів не будуть менші за встановлені мінімуми. Зокрема:
- Пенсіонери, які досягли 65 років, мають 35 років страхового стажу для чоловіків або 30 років для жінок, отримуватимуть не менше 3 370 гривень на місяць.
- Людям, яким 80 років і більше, зі стажем 25 років для чоловіків або 20 років для жінок, також гарантовано отримуватимуть не менше 3 370 гривень. Це включає всі можливі надбавки та доплати, крім пенсій за особливі заслуги.
- Для тих, кому від 70 до 80 років зі стажем 35 років для чоловіків або 30 років для жінок, мінімальний розмір пенсії становить 3 240 гривень, враховуючи всі доплати, крім пенсій за особливі заслуги.