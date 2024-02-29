Пенсійні виплати зростуть, проте не у всіх: кого торкнеться весняна індексація пенсій

Уряд затвердив рішення, що визначає процедуру індексації пенсій у березні 2024 року. Ця індексація стосуватиметься 10 мільйонів пенсіонерів.

Кому виплати проіндексують

Індексацією обіцяють охопити більшість видів пенсії: звичайні пенсії за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсій науковців, пенсії держслужбовців, чорнобильські пенсії.

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Поки що за дужками залишаються спеціальні пенсії суддів і прокурорів. Зауважте, що індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно.

Який коефіцієнт весняної індексації

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що пенсії буде підвищено майже на 8%. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

Згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, індексацію пенсій у 2024 році планується здійснити з коефіцієнтом 1,079.

При цьому, мінімальне збільшення становитиме 100 гривень, а максимальне – 1 577 гривень.

Своєю чергою, індексація на 7,9% стосується пенсій, які призначені до 2021 року. При цьому, рівень підвищення пенсій, призначених у 2021 – 2023 роках, становитиме 100 гривень.

Що буде з мінімальними виплатами

Пенсії для певних груп пенсіонерів не будуть менші за встановлені мінімуми. Зокрема:

Пенсіонери, які досягли 65 років, мають 35 років страхового стажу для чоловіків або 30 років для жінок, отримуватимуть не менше 3 370 гривень на місяць.

Людям, яким 80 років і більше, зі стажем 25 років для чоловіків або 20 років для жінок, також гарантовано отримуватимуть не менше 3 370 гривень . Це включає всі можливі надбавки та доплати, крім пенсій за особливі заслуги.

. Це включає всі можливі надбавки та доплати, крім пенсій за особливі заслуги. Для тих, кому від 70 до 80 років зі стажем 35 років для чоловіків або 30 років для жінок, мінімальний розмір пенсії становить 3 240 гривень, враховуючи всі доплати, крім пенсій за особливі заслуги.