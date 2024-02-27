Чому пенсійні виплати можуть припинити

Як повідомляє благодійний фонд "Право на захист", в Україні згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування виплати можуть припинитися за деяких підстав.

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Через що скасовують виплати:

документи, на підставі яких призначена пенсія, містять невірні відомості;

смерть пенсіонера;

протягом 6 місяців пенсію не отримували через відділення поштового зв’язку;

інші випадки передбачені законом – закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію в разі втрати годувальника;

невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;

працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Чи вдасться поновити пенсію

Пенсіонер матиме змогу поновити пенсію. Термін після з’ясування обставин, що призвели до припинення, і за умови її відновлення, становить 10 днів.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонеру невідомо чому виплати припинили, тоді варто звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду і з’ясувати причини припинення виплати. Це можна зробити через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.