Почему пенсионные выплаты могут прекратить

Как сообщает благотворительный фонд "Право на защиту", в Украине по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании выплаты могут прекратиться по некоторым основаниям.

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Из-за чего отменяют выплаты:

документы, на основании которых назначена пенсия, содержат неверные сведения;

смерть пенсионера;

в течение 6 месяцев пенсию не получали через отделение почтовой связи;

другие случаи предусмотренные законом – окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет.

Удастся ли восстановить пенсию

Пенсионер будет иметь возможность восстановить пенсию. Срок после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии ее восстановления, составляет 10 дней.

Обратите внимание! Если пенсионеру неизвестно почему выплаты прекратили, тогда стоит обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд и выяснить причины прекращения выплаты. Это можно сделать через вебпортал ПФУ, в личном кабинете.