Каким будет размер максимальной пенсии

Выплата пенсий в 2025 году останется одним из приоритетов государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Однако размер максимальной пенсии останется неизменным в следующем году.

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Бюджетная политика будет направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025 – 2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины,

– говорится в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы.

Отмечается, что 1 января 2024 года размер максимальной пенсионной выплаты достиг 23 610 гривен. На такую пенсию могут претендовать четыре категории граждан:

государственные служащие;

ученые;

народные депутаты;

работники местного самоуправления.

Кроме того, на высокую пенсию в будущем могут рассчитывать лица с высокой официальной зарплатой (не менее 50 000 гривен в месяц) и полным страховым стажем.