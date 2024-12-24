Каким будет размер максимальной пенсии
Выплата пенсий в 2025 году останется одним из приоритетов государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Однако размер максимальной пенсии останется неизменным в следующем году.
Читайте также Какая пенсия будет в 2025 году при зарплате 30 тысяч гривен: пример расчета
Бюджетная политика будет направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025 – 2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины,
– говорится в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы.
Отмечается, что 1 января 2024 года размер максимальной пенсионной выплаты достиг 23 610 гривен. На такую пенсию могут претендовать четыре категории граждан:
- государственные служащие;
- ученые;
- народные депутаты;
- работники местного самоуправления.
Кроме того, на высокую пенсию в будущем могут рассчитывать лица с высокой официальной зарплатой (не менее 50 000 гривен в месяц) и полным страховым стажем.