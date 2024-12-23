Как рассчитывается пенсия

Формула учитывает продолжительность страхового стажа, среднюю заработную плату в стране и индивидуальный коэффициент зарплаты. 24 Канал рассказывает, на какую пенсию можно рассчитывать в 2025 году, при среднемесячной зарплате 30 000 гривен.

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Пенсия определяется по формуле:

Пенсия = Сз × Икз × Кс, где:

Сз - средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих выходу на пенсию. В 2025 году прогнозируется, что этот показатель будет составлять около 15 000 гривен .

- средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих выходу на пенсию. В 2025 году прогнозируется, что этот показатель будет составлять около . Икз - индивидуальный коэффициент зарплаты, который показывает соотношение зарплаты человека к средней зарплате по стране.

- индивидуальный коэффициент зарплаты, который показывает соотношение зарплаты человека к средней зарплате по стране. Кс - коэффициент страхового стажа, который равен количеству лет стажа, умноженных на 1%.

Пример расчета пенсии

Сперва нужно определить индивидуальный коэффициент зарплаты (Икз): если средняя зарплата по стране - 15 000 гривен. А ваша зарплата составляет 30 000 гривен, коэффициент будет: 30 000 ÷ 15 000 = 2.

Следующий шаг – определить коэффициент страхового стажа (Кс). За каждый год стажа добавляется 1%. Например:

При 20 годах стажа Кс = 0,20.

При 30 годах стажа Кс = 0,30.

При 40 годах стажа Кс = 0,40.

Ну проводим расчет пенсии, для этого подставим эти значения в формулу:

При стаже 30 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривен.

При стаже 40 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривен.

Заметьте. На размер пенсии будет влиять только уплата обязательных взносов в Пенсионный фонд на протяжении всей трудовой деятельности. Дополнительные сборы, вроде военного сбора, не учитываются в формуле расчета пенсии.

Минимальная пенсия в 2025 году

Согласно бюджетным прогнозам, минимальная пенсия в Украине в 2025 году будет зависеть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:

С 1 января 2025 года - 2 800 гривен.

С 1 июля 2025 года - 2 950 гривен.

С 1 декабря 2025 года – 3 000 гривен.

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Подытожим, человек с зарплатой 30 000 гривен может рассчитывать на пенсию в 2025 году от 9 000 до 12 000 гривен, в зависимости от продолжительности страхового стажа. Чтобы получить максимальную сумму, важно не только обеспечить длительный стаж, но и избегать "теневых" зарплат, ведь официальные отчисления в Пенсионный фонд напрямую влияют на ваш будущий доход.