Хто може втратити пенсію

До 31 березня цього року ідентифікацію мають пройти пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Якщо цього не зробити, особа може втратити свої виплати.

Читайте також В березні українцям перерахують мінімальні пенсії

Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року

– написали у ПФУ.

До слова з березня 2020 по 1 липня 2023 року ідентифікацію не проводили через війну та пандемію.

Як пройти ідентифікацію