Як зростуть пенсії

Перерахунок мінімальних пенсій залежатиме від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу. Він також пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму, який складає нині 2 361 гривню.

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Скільки отримуватимуть інші категорії пенсіонерів:

Для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію через невеликий страховий стаж, розмір виплат збільшиться з 2 520 гривень до 2 725 гривень.

Пенсіонери до 70 років зі стажем відповідно 30 років для жінок і 35 років для чоловіків матимуть пенсію, збільшену з 2 760 гривень до 2 980 гривень;

Для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 до 70 років зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, а також пенсіонерів старше 80 років зі стажем 20/25 років відповідно для жінок і чоловіків, пенсія підніметься з 3 120 гривень до 3 370 гривень;

Пенсіонери, які досягли 70 років зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, отримають збільшення пенсії з 3 000 гривень до 3 240 гривень.

Індексація пенсій: як зростуть виплати

Після індексації пенсії в Україні зростуть приблизно на 8%, що означає середнє збільшення виплат на 322 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії зросте до 5 717 гривень.

Таке збільшення ґрунтується на індикаторах інфляції та динаміці середньої заробітної плати по країні. У 2024 році відбудеться індексація найменших пенсійних виплат уже вдруге.

Індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян, включаючи:

9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;

близько 600 тисяч пенсіонерів з-поміж військовослужбовців;

приблизно 100 тисяч осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

До слова! З 1 квітня також заплановано автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які продовжують свою трудову діяльність, з огляду на оновлені дані про страховий стаж.