Який стаж потрібно напрацювати

Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році необхідно напрацювати такий страховий стаж:

Читайте також Скасування пенсій навесні: чому так може трапитись

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Щороку вимоги до страхового стажу для 60 та 63 років зростає на 12 місяців, тож уже у 2025 році, аби вийти на пенсію у 60 років доведеться офіційно пропрацювати 32 роки. Так продовжуватиметься до 2028 року.

Зауважте! Таку пенсію призначають з наступного дня після досягнення особою пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку. Звернення можна подати через сайт ПФУ або сервісний центр.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж) пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення особи),

– пишуть у ПФУ.

Які документи потрібно подати на пенсію