Кому потрібно пройти ідентифікацію
Процедура ідентифікації є обов'язковою для пенсіонерів, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Це необхідно для того, аби вказані громадяни продовжили отримувати свої виплати.
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Кінцевий термін проходження ідентифікації – 31 березня 2024 року. Цей час продовжений урядом, зважаючи на неможливість деяких пенсіонерів пройти процедуру своєчасно.
Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року,
– повідомляється у ПФУ
Протягом деякого часу ідентифікація не проводилась. Йдеться про період з 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року, на це вплинули пандемія та війна.
Як можна пройти ідентифікацію
Пройти ідентифікацію можна безпосередньо у відділенні АТ "Ощадбанк" або у ПФУ. Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він може отримати спеціальний документ в закордонній дипломатичній установі України. Потім цю довідку необхідно передати ПФУ, зробити це можна поштою або через вебпортал Пенсійного фонду.
Також здійснити процедуру ідентифікації можна пройти онлайн:
- завдяки відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;
- через сервіс "Дія.Підпис";
- звернувшись за допомогою вебпорталу у ПФУ.