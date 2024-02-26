Кому нужно пройти идентификацию

Процедура идентификации является обязательной для пенсионеров, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Это необходимо для того, чтобы указанные граждане продолжили получать свои выплаты.

Читайте также 1,5 миллиарда долларов экстренной помощи: ЕС собирает средства для Украины

Конечный срок прохождения идентификации – 31 марта 2024 года. Это время продлено правительством, ввиду невозможности некоторых пенсионеров пройти процедуру своевременно.

Для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлил срок идентификации сначала до 31 декабря 2023, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года,

– сообщается в ПФУ

В течение некоторого времени идентификация не проводилась. Речь идет о периоде с 12 марта 2020 года по 1 июля 2023 года, на это повлияли пандемия и война.

Как можно пройти идентификацию

Пройти идентификацию можно непосредственно в отделении АО "Ощадбанк" или в ПФУ. Если пенсионер находится за границей, он может получить специальный документ в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Затем эту справку необходимо передать ПФУ, сделать это можно по почте или через вебпортал Пенсионного фонда.

Также осуществить процедуру идентификации можно пройти онлайн: