Какой стаж нужно наработать
Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году необходимо наработать такой страховой стаж:
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- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Ежегодно требования к страховому стажу для 60 и 63 лет растет на 12 месяцев, поэтому уже в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет придется официально проработать 32 года. Так будет продолжаться до 2028 года.
Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенный до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом было подано для оцифровки трудовую книжку, другие документы о стаже) пенсия по возрасту по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица),
– пишут в ПФУ.
Какие документы нужно подать на пенсию
- паспорт гражданина Украины (или ID-карта);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет, и др.);
- справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
- фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);
- свидетельство о браке в случае изменения фамилии;
- другие документы.