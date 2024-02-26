Какой стаж нужно наработать

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году необходимо наработать такой страховой стаж:

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60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Ежегодно требования к страховому стажу для 60 и 63 лет растет на 12 месяцев, поэтому уже в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет придется официально проработать 32 года. Так будет продолжаться до 2028 года.

Заметьте! Такую пенсию назначают со следующего дня после достижения лицом пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста. Обращение можно подать через сайт ПФУ или сервисный центр.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенный до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом было подано для оцифровки трудовую книжку, другие документы о стаже) пенсия по возрасту по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица),

– пишут в ПФУ.

Какие документы нужно подать на пенсию