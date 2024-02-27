Как вырастут пенсии

Перерасчет минимальных пенсий будет зависеть от возраста пенсионеров и их страхового стажа. Он также связан с ростом прожиточного минимума, который составляет сейчас 2 361 гривну.

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Сколько будут получать другие категории пенсионеров:

Для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию из-за небольшого страхового стажа, размер выплат увеличится с 2 520 гривен до 2 725 гривен.

Пенсионеры до 70 лет со стажем соответственно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин будут иметь пенсию, увеличенную с 2 760 гривен до 2 980 гривен;

Для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, а также пенсионеров старше 80 лет со стажем 20/25 лет соответственно для женщин и мужчин, пенсия поднимется с 3 120 гривен до 3 370 гривен;

Пенсионеры, достигшие 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, получат увеличение пенсии с 3 000 гривен до 3 240 гривен.

Индексация пенсий: как вырастут выплаты

После индексации пенсии в Украине вырастут примерно на 8%, что означает среднее увеличение выплат на 322 гривны. Таким образом, средний размер пенсии вырастет до 5 717 гривен.

Такое увеличение основывается на индикаторах инфляции и динамике средней заработной платы по стране. В 2024 году состоится индексация наименьших пенсионных выплат уже второй раз.

Индексация коснется более 10 миллионов граждан, включая:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

около 600 тысяч пенсионеров из числа военнослужащих;

примерно 100 тысяч человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

К слову! С 1 апреля также запланирован автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность, учитывая обновленные данные о страховом стаже.