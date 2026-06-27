У Криму нова проблема – жителів попередили про тривалі відключення світла

У Криму та Севастополі вже протягом декількох днів наприкінці червня діють графіки відключень електроенергії. Однак тепер окупаційна влада попередила мешканців півострова, що знеструмлення можуть тривати від 2 до 5 годин.

Чому в Криму вимикають світло

Деталі розповів так званий міністр палива та енергетики Володимир Воронкін, передає "Крим.Реалії" в суботу, 27 червня. Йдеться про нібито відновлювальні роботи в енергосистемі.

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Графіки відключень на окупованій території раніше запровадили за вказівкою системного оператора – заради "зниження навантаження на енергомережі". Наразі над відновленням електропостачання працюють 500 енергетиків.

Однак найближчими днями в населених пунктах можливі додаткові обмеження. Причиною так званий посадовець назвав будівництво нових ліній зв'язку та монтаж обладнання, необхідного для забезпечення стабільної роботи системи.

Цікаво! Через перебої подекуди у Севастополі навіть не працюють світлофори.

До слова, у другій половині червня українські сили активізували удари по енергетичній інфраструктурі Криму. Унаслідок атак горіли Таврійська ТЕС, Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ тощо. Окрім того, командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді звітував про ураження низки електропідстанцій в ніч на 26 червня.

Яка ситуація з пальним на півострові

Нагадаємо, останніми тижнями Крим також зіткнувся з дефіцитом пального. Через перебої з постачаннями на АЗС утворюються довгі черги, а окупаційна влада навіть запровадила обмеження на продаж бензину та дизелю – лише 20 літрів на один автомобіль.

Тож люди вимушені їздити до сусідніх російських регіонів, зокрема Краснодарського краю, де вже виникають конфлікти з місцевими.