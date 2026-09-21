Уряд готується до найгіршого сценарію взимку: про що Україна просить партнерів

Україна готується до зими, яка може стати однією з найскладніших за весь час повномасштабної війни. Київ вже звернувся до міжнародних партнерів за підтримкою на тлі масованих російських атак.

Що просить Україна партнерів

Україна закликала союзників направити спеціальні аварійно-ремонтні бригади, розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю Bloomberg.

Ці фахівці допомагатимуть оперативно відновлювати після очікуваних російських атак узимку:

електропостачання;

тепло в домівках українців;

та водопостачання.

За словами прем'єра, головне завдання уряду наразі – не допустити повторення масштабних перебоїв з електроенергією, опаленням та водою, які українці переживали минулої зими.

Корецький додав, що влада не розраховує на м'яку погоду і тому вже зараз формує резерви для найважчих умов.

Як Україна готується до зими

Корецький заявив, що влада планує розширити мережу "пунктів незламності" по всій країні. У таких місцях із дизельними генераторами у випадку затяжних блекаутів люди зможуть:

зігрітися;

зарядити електронні пристрої;

та отримати гарячу їжу.

За інформацією Bloomberg, європейські союзники також вже передають Україні необхідне обладнання, зокрема запасні частини для електростанцій та систем опалення.

Водночас одним із головнихпитань залишається захист енергетичної інфраструктури від російських ракет. Особливе занепокоєння викликає балістика, яка здатна завдавати значних пошкоджень енергетичним об'єктам.

При цьому з серпня Росія помітно скоротила використання балістичних ракет, натомість активніше застосовуючи реактивні безпілотники. Видання зазначає, що це може свідчити про накопичення ракет для майбутніх ударів по українській енергетичній та тепловій інфраструктурі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще в серпні заявляв, що Україні для проходження зими необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot. Він також запропонував США продати Україні 5 – 10% своїх запасів.