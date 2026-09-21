Что просит Украина своих партнеров
Украина призвала союзников направить специальные аварийно-ремонтные бригады, рассказал премьер-министр Сергей Корецкий в интервью Bloomberg.
Эти специалисты будут помогать оперативно восстанавливать после ожидаемых российских атак зимой:
- электроснабжение;
- обогрев домов украинцев;
- и водоснабжение.
По словам премьера, главная задача правительства сейчас – не допустить повторения масштабных перебоев с электроэнергией, отоплением и водой, которые украинцы пережили прошлой зимой.
Корецкий добавил, что власти не рассчитывают на мягкую погоду и поэтому уже сейчас формируют резервы на случай самых суровых условий.
Как Украина готовится к зиме
Корецкий заявил, что власти планируют расширить сеть "пунктов непоколебимости" по всей стране. В таких местах, оснащенных дизельными генераторами, в случае затяжных отключений электроэнергии люди смогут:
- согреться;
- зарядить электронные устройства;
- и получить горячую еду.
По информации Bloomberg, европейские союзники также уже передают Украине необходимое оборудование, в частности запасные части для электростанций и систем отопления.
В то же время одним из главных вопросов остается защита энергетической инфраструктуры от российских ракет. Особое беспокойство вызывает баллистическая ракета, способная наносить значительный ущерб энергетическим объектам.
При этом с августа Россия заметно сократила использование баллистических ракет, зато активнее применяя реактивные беспилотники. Издание отмечает, что это может свидетельствовать о накоплении ракет для будущих ударов по украинской энергетической и тепловой инфраструктуре.
Напомним, президент Владимир Зеленский еще в августе заявлял, что Украине для перезимовки необходимо не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot. Он также предложил США продать Украине 5–10 % своих запасов.