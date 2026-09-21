Что просит Украина своих партнеров

Украина призвала союзников направить специальные аварийно-ремонтные бригады, рассказал премьер-министр Сергей Корецкий в интервью Bloomberg.

Эти специалисты будут помогать оперативно восстанавливать после ожидаемых российских атак зимой:

электроснабжение;

обогрев домов украинцев;

и водоснабжение.

По словам премьера, главная задача правительства сейчас – не допустить повторения масштабных перебоев с электроэнергией, отоплением и водой, которые украинцы пережили прошлой зимой.

Корецкий добавил, что власти не рассчитывают на мягкую погоду и поэтому уже сейчас формируют резервы на случай самых суровых условий.

Как Украина готовится к зиме

Корецкий заявил, что власти планируют расширить сеть "пунктов непоколебимости" по всей стране. В таких местах, оснащенных дизельными генераторами, в случае затяжных отключений электроэнергии люди смогут:

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согреться;

зарядить электронные устройства;

и получить горячую еду.

По информации Bloomberg, европейские союзники также уже передают Украине необходимое оборудование, в частности запасные части для электростанций и систем отопления.

В то же время одним из главных вопросов остается защита энергетической инфраструктуры от российских ракет. Особое беспокойство вызывает баллистическая ракета, способная наносить значительный ущерб энергетическим объектам.

При этом с августа Россия заметно сократила использование баллистических ракет, зато активнее применяя реактивные беспилотники. Издание отмечает, что это может свидетельствовать о накоплении ракет для будущих ударов по украинской энергетической и тепловой инфраструктуре.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще в августе заявлял, что Украине для перезимовки необходимо не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot. Он также предложил США продать Украине 5–10 % своих запасов.