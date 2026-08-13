Об этом говорил Владимир Зеленский с американским изданием CNN. 24 Канал рассказывает, какие важные заявления сделал президент Украины.

Сколько ракет для системы Patriot Украина хочет купить у США и почему?

Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время располагает лишь 1% от того количества ракет-перехватчиков для систем Patriot, которое находится в запасах США. На фоне этого российские ракетные атаки только усиливаются, а Киев и другие города вынуждены держать оборону в условиях постоянного истощения.

По словам главы государства, в этом году, 2026, перехватчиков у ВСУ в 2,5 раза меньше, чем было в году прошлом, тогда как Россия запускает вдвое больше баллистических ракет, чем раньше. При этом президент Украины убежден, что даже небольшая доля американских запасов могла бы заметно изменить ситуацию.

Зеленский считает, что если Соединенные Штаты продадут Украине всего 5% своих ракет, этого хватит, чтобы пережить зиму и спасти жизни людей. Но это даже еще не все возможности.

Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты,

– сказал украинский лидер.

К сожалению, глобальный дефицит ракет для системы Patriot возник из-за войны США против Ирана, когда американские войска и страны Персидского залива израсходовали десятки перехватчиков на отражение иранских атак с помощью дронов и ракет. И именно в Украине этот дефицит ощущается наиболее остро, ведь наши города по ночам остаются фактически беззащитными перед российскими ударами.

Обратите внимание: с начала 2026 года партнеры начали передавать Украине в три раза меньше антибаллистических ракет, называя причиной войну на Ближнем Востоке. Однако Зеленский предположил, что это могли быть и политические шаги, направленные на то, чтобы сделать Украину более сговорчивой.

Как проходят переговоры Украины с США об усилении ПВО?

Владимир Зеленский также рассказал о ежедневных усилиях и нестандартных путях, которых требует поиск нового оружия для Украины. Он признался, что проводит дни в непрерывных телефонных разговорах и сложных переговорах с союзниками.

Это то, чем я живу каждый день – от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллион телефонных звонков... Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить,

– пояснил президент.

Отдельно Зеленский остановился на разговорах о возможности производства ракет-перехватчиков Patriot в Украине при поддержке США. На полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля Дональд Трамп говорил, что может разрешить Киеву получить лицензию на это, однако позже уже выразил сомнения по поводу такой идеи.

Между тем представители производителей Patriot уже приезжали в Киев, чтобы обсудить этот вопрос, но конкретного результата пока нет. Зеленский при этом все же надеется, что результат будет.