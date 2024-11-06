Новий єврокомісар спонукатиме ЄС прискорити відмову від російського газу

Рік тому частка Росії на газовому ринку становила 18%. Проте наступний єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен хоче зменшити її до нуля.

Обсяги поставок російського газу

Майбутній єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен хоче прискорити відмову ЄС від російського газу заплановану на 2027 рік, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Раніше ми отримували 45% нашого газу з Росії, зараз ми зменшили цю частку до 18%, але 18% все одно занадто багато, нам потрібно бути на 100% незалежними від російського палива,

– сказав політик.

Минулого року закупівлі російського газу зросли, через деяких членів ЄС, які не захотіли диверсифікувати імпорт.

Нагадаємо! Угорщина нині веде переговори з Газпромом про збільшення постачання через трубопровід "Турецький потік" у 2025 році.

Наразі Європа платить найбільшу ціну за енергію серед інших регіонів, таких як США та Китай. Звичайні громадяни стикаються з високими сумами у квитанціях.

Наступний єврокомісар пропонує змінити ситуацію шляхом: