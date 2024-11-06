Объемы поставок российского газа

Будущий еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен хочет ускорить отказ ЕС от российского газа запланированный на 2027 год, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Раньше мы получали 45% нашего газа из России, сейчас мы уменьшили эту долю до 18%, но 18% все равно слишком много, нам нужно быть на 100% независимыми от российского топлива,

– сказал политик.

В прошлом году закупки российского газа выросли, из-за некоторых членов ЕС, которые не захотели диверсифицировать импорт.

Напомним! Венгрия сейчас ведет переговоры с Газпромом об увеличении поставок через трубопровод "Турецкий поток" в 2025 году.

Сейчас Европа платит самую большую цену за энергию среди других регионов, таких как США и Китай. Обычные граждане сталкиваются с высокими суммами в квитанциях.

Следующий еврокомиссар предлагает изменить ситуацию путем: