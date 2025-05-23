Мерц підтримує заборону на відновлення роботи "Північного потоку"
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує заборону ЄС на відновлення "Північного потоку" в рамках санкцій проти Росії.
- Мерц обговорює з офіційними особами в Берліні та Брюсселі, як запобігти відновленню "Північного потоку".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримав заборону на відновлення роботи газопроводів "Північний потік". Її пропонує ЄС у межах підготовки пакета санкцій проти Росії.
Мерц прагне не допустити газового сполучення між США та Росією
Так канцлер «намагався придушити будь-які внутрішні дебати» щодо відновлення проєкту «Північний потік», пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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У березні ЗМІ повідомили, що російські та американські бізнесмени хочуть відновити роботу трубопроводів, які з’єднують Росію та Німеччину. Водночас Мерц почав обговорювати з офіційними особами в Берліні та Брюсселі, як цьому можна завадити.
Додавання "Північного потоку" до санкційного списку ЄС "потенційно знімає з нього політичну проблему", про що зазначили джерела,
– пояснюють у FT.
Зауважте! Потенційні санкції Євросоюзу будуть спрямовані на швейцарську компанію Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом, та будь-які інші компанії, які можуть бути залучені до перезапуску й експлуатації системи.