Збережеться відносний спокій: що буде з відсотками за депозитами в кінці липня

Відсоткові ставки за гривневими та валютними депозитами обіцяють бути стабільними до кінця липня. Проте скоро ситуація може змінитися.

Що буде зі ставками за гривневими депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що з 24 по 30 липня ситуація з гривневими депозитами сильно не зміниться. Очікується що:

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тенденція до зростання ставок за гривневими депозитами майже "згасне" – збільшення ставок можливе лише точково і переважно на вклади з мінімальним терміном розміщення, а “крок” збільшення ставок навряд чи перевищить 0,5 відсоткового показника;

середні ставки залишаться майже без змін: залежно від терміну депозитів вони складуть від 12 – 13% (з розміщенням від 3 місяці) і до 18% (з розміщенням від 6 місяців до 1 року);

максимальні ставки на гривневі депозити від 6 місяців до 1 року досі перебуватимуть на позначці 21%;

поступово актуалізується тренд на зниження ставок за вкладами від 6 місяців до 1 року: поки що таке зниження буде поодиноким.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Водночас на тлі мінімальної інфляції (відкоригований прогноз до кінця року становить 12,8%) ринок очікує зниження облікової ставки щонайменше на 1 – 2 відсоткових показники. Звісно з часом це пропорційно відіб’ється на рівні депозитних ставок – вони знизяться приблизно на розмір коригування облікової ставки. Але мінімальна інфляція, без сумніву, навіть за меншої дохідності депозитів залежно від їхнього терміну, дасть змогу новим вкладникам отримати "чистий" прибуток в розмірі від 2% до 4% річних.

Зростання ставок за гривневими депозитами було викликане політикою НБУ щодо популяризації гривні, а також намаганням спрямувати надлишкову гривню в економіку країни. Саме тому у квітні регулятор запровадив 25% депозитні сертифікати, що дали змогу комбанкам суттєво збільшити відсотки за вкладами з розміщенням від 6 місяців.

Він додав, що найближчим часом навряд чи зміниться динаміка відкриттів нових депозитів. Прогнозується тимчасове скорочення активності громадян (на 5 – 10%), але без різкого падіння. Через 1 – 1,5 місяця відбудеться поступове "вирівнювання" кількості нових депозитів до показників червня-липня, надалі ж тенденція до зростання кількості вкладів знову набиратиме обертів.

Що буде з валютними депозитами

Замотаєв розповів, що нині існує тенденція до збільшення ставок на вклади до 1 року. Наразі максимальні ставки за доларовими вкладами з розміщенням на 1 рік становлять 3%, а у євро – 2%. Середні ставки коливаються в діапазоні 1,8 – 2% (долар до 1 року) та 1,5 – 1,8% (євро до 1 року).

Варто також зауважити, що за підсумками червня співвідношення між валютними та гривневими депозитами дещо скоротилося: валютні вклади вже становлять понад 15% від усіх нових депозитів (у перспективі 2 – 3 місяців їхня частка може зрости до 20%, що свідчить, що громадяни миттєво реагують на суттєво покращені умови вкладів,

– додав він.

За даними "Мінфін", за минулий тиждень ставки за доларовими депозитами з розміщенням на 1 рік були збільшені у 2 банках (до 2,4 відсоткового показника), відсотки за вкладами у євро збільшені в 1 банку – на 1,99 відсоткового показника з розміщенням на 1 рік.

Тож наступного тижня в сегменті депозитів збережеться відносний спокій. Проте зараз ринок в передчутті майбутнього зниження ставок за гривневими депозитами та повільним зростанням ставок за валютними вкладами.