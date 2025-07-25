Інші вимоги: в Україні змінились правила для виходу на пенсію вчителів

Вчителі в Україні можуть виходити на пенсію не лише за віком. Їм також доступний вихід на відпочинок за вислугу років.

Які правила для виходу на пенсію освітян?

Однак лише якщо вони відповідають певним умовам, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з інформацією Пенсійного фонду, право достроково вийти на пенсію мають освітяни, що:

досягли 55-річчя;

мають не менше 30 років педагогічного стажу.

Це стосується осіб, що працюють у загальноосвітніх школах, дитячих садках, закладах позашкільної освіти, школах-інтернатах, професійно-технічних училищах.

Як зазначає видання "На пенсії" до 1 січня 2016 року для того, аби вийти на заслужений відпочинок, було достатньо мати 25 років спеціального стажу. Крім того, вік педагога не мав ніякого значення. Тобто додали обов'язкову умову (вік) та збільшили на 5 років розмір спеціального стажу.

Зверніть увагу! Ба більше, освітяни, які до 2016 року вже мали 25 років стажу, можуть оформити пенсію незалежно від віку.