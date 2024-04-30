Раніше за інших: хто має право на достроковий вихід на пенсію

Аби особі вийти на пенсію за віком у 2024 році, треба дожити до 60 років та набути 31 років стажу. Проте є перелік українців, які можуть вийти на законний відпочинок ще раніше.

Хто може достроково вийти на пенсію

Переважна кількість українців виходить на заслужений відпочинок після 60 років. Позачергово це можуть зробити ті, хто має право на це за вислугою років.

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Відповідно, також таким правом користуються громадяни, які мають особливий статус, а це:

Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.

Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

Люди, які не можуть працювати через зміни в організації виробництва і праці, при тому, що їхній трудовий договір розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Детальніше із переліком та умовами призначення дострокової пенсії можна ознайомитись тут.

Як достроково вийти на пенсію

Щоб вийти на дострокову пенсію, доведеться написати відповідну заяву та подати наступні документи: