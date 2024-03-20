Який бонус за дітей можна отримати при виході на пенсію
20 березня 2024, 08:02Читать новость на русском
Особи, які мають дітей можуть отримати за них додатковий стаж до пенсії. Проте для цього потрібно виконати певні умови.
Як отримати додатковий стаж
Цього року один із батьків, який перебував у декреті протягом трьох років, може отримати додатковий страховий стаж до основного. Він складе також 3 роки, але за умови, що особа не працювала на жодній роботі поки доглядала за дитиною.
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Ще однією умовою для отримання стажу є отримання державної допомоги протягом декрету.Зауважте! Якщо відповідний період особі не зарахували до стажу, потрібно самостійно звернутися до ПФУ з документами.
Які документи потрібні
- витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.
Якщо один із батьків був у декреті протягом 12 років, бо доглядав за дитиною, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, треба додати такі документи:
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть;
- посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок ЧАЕС;
- підтвердження того, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку;
- заяву про те, що мати/батько не користувалися чорнобильською пільгою за пунктом 13 ст. 30 закону про соцзахист українців, які постраждали через ЧАЕС.