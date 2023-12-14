У якому віці українці можуть вийти на пенсію

Для своєчасного виходу на пенсію, громадянину необхідно набути достатню кількість страхового стажу. У іншому випадку, йому доведеться піти на заслужений відпочинок пізніше.

Хто зможе вийти на пенсію у 2024 році

Українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Однак, для цього у 2024 році необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

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Для виходу на пенсію у 63 необхідно набути мінімум 21 рік страхового стажу, у 65 – 15 років. Потрібно розуміти, що у 2025 році ці дані не будуть актуальні, адже відбувається реформація пенсійної системи. Встановлені зараз мінімальні значення зростатимуть.

Страховий стаж це не період вашої роботи, а час, коли роботодавець сплачував за вас страхові внески у ПФУ.

Відповідно до теперішнього законодавства, до стажу до 1 січня 2004 року дораховуються:

військова служба;

навчання;

перекваліфікація на курсах;

тощо.

Звертатися за отриманням пенсії громадянин може у будь-який час. Однак, якщо особа встигне подати заяву на отримання пенсійних виплат протягом 3 місяців, після настання відповідного віку, кошти будуть надаватися одразу, після дня народження.

Можна звернутися у ПФУ і пізніше. Тоді пенсія буде нараховуватись з дня подачі заяви.