Пенсії підвищать обраним: хто після 70 років залишиться без доплат

Держава гарантує фінансову підтримку громадянам поважного віку, але на практиці ці кошти доходять далеко не до кожного. Навіть після святкування ювілею ваш банківський рахунок може залишитися без очікуваного поповнення через одне суворе правило.

Чому вікова надбавка приходить не всім?

Річ у тім, що право на щомісячну вікову виплату мають лише ті громадяни від 70 років, чия загальна сума пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо ваша виплата хоча б на копійку більша за цей ліміт, додаткові кошти не передбачені, про що попереджає Пенсійний фонд України.

Сама ж градація виплат чітко прив'язана до віку. Українці від 70 до 74 років отримують до 300 гривень, від 75 до 79 років – до 456 гривень, а довгожителі від 80 років – до 570 гривень.

Зауважте! Звертатися до установ не потрібно, адже система автоматично оновлює дані у місяць вашого народження.

Що означає приставка "до" у сумі виплати?

Законодавство не дарма використовує формулювання "до", адже розмір вашого бонусу може бути суттєво урізаним. Наприклад, якщо ви отримуєте 10 200 гривень основної пенсії, то після 80 років вам нарахують не повні 570 гривень, а лише 140,35 гривні.

Важливо! Це робиться для того, щоб підсумкова сума не перетнула встановлену державою межу у 10 340,35 гривні.

Бувають і ситуації, коли надбавку призначають, але загальна сума на картці не змінюється. У ПФУ пояснюють, що це стається, коли пенсіонер отримує доплату до мінімального розміру пенсії. Після нарахування вікового бонусу інша складова виплати просто зменшується на аналогічну суму.

Що робити, якщо сталася помилка у розрахунках?

Іноді система дає збій, і людина з пенсією нижче ліміту залишається без законних грошей. У такому разі експерти радять не чекати, а писати офіційну заяву до ПФУ з проханням перевірити розрахунки.

Нагадаємо, що окрім стандартних вікових доплат, українці можуть розраховувати на додаткову підтримку залежно від свого статусу та стану здоров'я. Як вже повідомлялося раніше, самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують стороннього догляду, мають право на спеціальну виплату у розмірі 1 038 гривень.

Також не варто забувати про надбавки за понаднормовий стаж та доплати для непрацюючих військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів родини. За кожного такого родича держава доплачує понад 1 297 гривень, за умови, що утриманець не має власних соціальних виплат.