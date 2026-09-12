Хто за рік отримає доплату у 3600 гривень?

Після досягнення 70-річного віку українцям автоматично встановлюють щомісячну доплату, яка за рік приносить додаткові 3600 гривень до бюджету. Ця державна програма підтримки старших вікових груп працює безперебійно, про що пише Пенсійний фонд.

З кожним ювілеєм сума зростає: у 75 років надбавка збільшується до 456 гривень на місяць, що вже включає попередню виплату. А коли пенсіонер святкує 80-річчя, держава додає ще 114 гривень, фіксуючи загальну вікову доплату на рівні 570 гривень щомісяця.

Які існують жорсткі обмеження для нарахування?

Гроші нараховуються абсолютно автоматично, тому оббивати пороги державних установ не доведеться. Однак головна вимога – загальний розмір вашої пенсії з усіма можливими надбавками не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Якщо після нарахування надбавки цей рівень перевищується, її розмір коригується. Тому також варто пам'ятати, що працюючі пенсіонери не зможуть отримувати ці кошти до моменту офіційного припинення трудової діяльності.

За що ще можна отримати надбавки до пенсії?

Законодавство передбачає й інші шляхи збільшення доходів. Наприклад, самотні пенсіонери віком понад 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну компенсацію близько 1000 гривень.

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Крім того, за кожен рік понаднормового страхового стажу передбачені додаткові виплати. Залежно від індивідуальних показників, такі бонуси в середньому можуть сягати до 700 гривень на місяць.

Які ще бонуси доступні українцям цієї осені?

Нагадаємо, раніше ми писали, що пенсіонери зі статусом учасника бойових дій отримують щомісячну надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, що зараз становить 648 гривень. При цьому їхня мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою за 6197 гривень.

Також непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, можуть оформити солідну доплату. За кожного такого родича держава доплачує понад 1297 гривень, але за умови, що утриманець не отримує власних соціальних виплат від держави.