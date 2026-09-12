Почему пожилочная надбавка выплачивается не всем?

Дело в том, что право на ежемесячную возрастную выплату имеют только те граждане в возрасте от 70 лет, чья общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 гривен. Если ваша выплата хотя бы на копейку превышает этот лимит, дополнительные средства не предусмотрены, о чем предупреждает Пенсионный фонд Украины.

Сама же шкала выплат четко привязана к возрасту. Украинцы в возрасте от 70 до 74 лет получают до 300 гривен, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а долгожители от 80 лет – до 570 гривен.

Обратите внимание! Обращаться в учреждения не нужно, ведь система автоматически обновляет данные в месяц вашего рождения.

Что означает приставка "до" в сумме выплаты?

Законодательство не зря использует формулировку "до", ведь размер вашего бонуса может быть существенно урезан. Например, если вы получаете 10 200 гривен основной пенсии, то после 80 лет вам начислят не полные 570 гривен, а всего 140,35 гривен.

Важно! Это делается для того, чтобы итоговая сумма не превысила установленный государством предел в 10 340,35 гривен.

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Бывают и ситуации, когда надбавку назначают, но общая сумма на карте не меняется. В ПФУ объясняют, что это происходит, когда пенсионер получает доплату до минимального размера пенсии. После начисления возрастного бонуса другая составляющая выплаты просто уменьшается на аналогичную сумму.

Что делать, если произошла ошибка в расчетах?

Иногда система дает сбой, и человек с пенсией ниже лимита остается без положенных денег. В таком случае эксперты советуют не ждать, а написать официальное заявление в ПФУ с просьбой проверить расчеты.

Напомним, что помимо стандартных возрастных доплат украинцы могут рассчитывать на дополнительную поддержку в зависимости от своего статуса и состояния здоровья. Как уже сообщалось ранее, одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, имеют право на специальную выплату в размере 1 038 гривен.

Также не стоит забывать о надбавках за сверхнормативный стаж и доплатах для неработающих военных пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. За каждого такого родственника государство доплачивает более 1 297 гривен, при условии, что иждивенец не имеет собственных социальных выплат.