Перерахунок пенсій у вересні: хто з пенсіонерів відчує збільшення виплат

У вересні нового перерахунку пенсій не заплановано. Водночас збільшення виплат відчують деякі пенсіонери. Їхні пенсії зростуть завдяки доплаті за віком.

Хто може отримати доплату за віком

Вікова доплата призначається пенсіонерам, чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні, повідомляє ПФУ. Також важливо щоб:

особа отримувала пенсію за віком;

сягнула віку 70 років.

Розмір цієї доплати залежить від віку:

після досягнення 70 років пенсіонеру встановлюють доплату у розмірі 300 гривень на місяць;

для людей віком від 75 до 79 років вона становить уже 456 гривень;

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років передбачена найбільша сума — 570 гривень.

Зауважимо, у перший місяць ця доплата буде виплачена не в повному розмірі. Усе через нюанси її нарахування. Адже доплату за віком призначають не з початку місяця, а безпосередньо з дати, коли пенсіонер досягає відповідного віку.

Важливо! Сума за перший місяць залежить від конкретної дати народження пенсіонера. Наприклад, якщо 70 років виповнилося 1 числа, доплату нарахують у повному обсязі за весь місяць. Якщо ж день народження припадає на 20 число, виплата буде розрахована лише за дні, що залишилися до кінця місяця.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що такий принцип нарахування пов’язаний із тим, що право на вікову доплату виникає саме в день досягнення встановленого віку.

До слова, українські пенсіонери можуть відчути збільшення виплат і через інші доплати. Наприклад, завдяки нарахуванню гірської надбавки.

На таку доплату можуть розраховувати пенсіонери, які постійно проживають або офіційно працюють у гірських населених пунктах. Ці особи мають право на 20% надбавки до своєї основної пенсії.