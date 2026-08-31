Хто може отримати доплату за віком

Вікова доплата призначається пенсіонерам, чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні, повідомляє ПФУ. Також важливо щоб:

особа отримувала пенсію за віком;

сягнула віку 70 років.

Розмір цієї доплати залежить від віку:

після досягнення 70 років пенсіонеру встановлюють доплату у розмірі 300 гривень на місяць;

для людей віком від 75 до 79 років вона становить уже 456 гривень;

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років передбачена найбільша сума — 570 гривень.

Зауважимо, у перший місяць ця доплата буде виплачена не в повному розмірі. Усе через нюанси її нарахування. Адже доплату за віком призначають не з початку місяця, а безпосередньо з дати, коли пенсіонер досягає відповідного віку.

Важливо! Сума за перший місяць залежить від конкретної дати народження пенсіонера. Наприклад, якщо 70 років виповнилося 1 числа, доплату нарахують у повному обсязі за весь місяць. Якщо ж день народження припадає на 20 число, виплата буде розрахована лише за дні, що залишилися до кінця місяця.

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У Пенсійному фонді України пояснюють, що такий принцип нарахування пов’язаний із тим, що право на вікову доплату виникає саме в день досягнення встановленого віку.

До слова, українські пенсіонери можуть відчути збільшення виплат і через інші доплати. Наприклад, завдяки нарахуванню гірської надбавки.

На таку доплату можуть розраховувати пенсіонери, які постійно проживають або офіційно працюють у гірських населених пунктах. Ці особи мають право на 20% надбавки до своєї основної пенсії.