Кто может получить доплату по возрасту

Возрастная доплата назначается пенсионерам, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривен, сообщает ПФУ. Также важно, чтобы:

лицо получало пенсию по возрасту;

достигло возраста 70 лет.

Размер этой доплаты зависит от возраста:

после достижения 70 лет пенсионеру устанавливают доплату в размере 300 гривен в месяц;

для людей в возрасте от 75 до 79 лет она составляет уже 456 гривен;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, предусмотрена наибольшая сумма – 570 гривен.

Отметим, что в первый месяц эта доплата будет выплачена не в полном размере. Все из-за нюансов ее начисления. Ведь доплату по возрасту назначают не с начала месяца, а непосредственно с даты, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.

Важно! Сумма за первый месяц зависит от конкретной даты рождения пенсионера. Например, если 70 лет исполнилось 1-го числа, доплату начислят в полном объеме за весь месяц. Если же день рождения приходится на 20-е число, выплата будет рассчитана только за дни, оставшиеся до конца месяца.

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В Пенсионном фонде Украины поясняют, что такой принцип начисления связан с тем, что право на возрастную доплату возникает именно в день достижения установленного возраста.

К слову, украинские пенсионеры могут ощутить увеличение выплат и за счет других надбавок. Например, благодаря начислению горной надбавки.

На такую доплату могут рассчитывать пенсионеры, которые постоянно проживают или официально работают в горных населенных пунктах. Эти лица имеют право на 20% надбавки к своей основной пенсии.