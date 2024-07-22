Купюра 500 гривень виходить з обігу: що це значить для українців

22 липня 2024, 13:46
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Джерело:

НБУ

НБУ розпочинає процес заміни старих купюр на нові. З 1 серпня набирають чинності нововведення відносно банкноти номіналом 500 гривень.

Які банкноти вилучаються

Під вилучення підпадають банкноти номіналом 500 гривень, які були випущені у 2003 – 2007 роках. Ці купюри просто мають бути замінені на новіші (випущені після 14 року). 

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 Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати,
– йдеться у повідомленні НБУ.

 Тобто, вилучення буде відбуватися поступово і непомітно для громадян, завдяки таким діям:

  • банки України не будуть видавати з кас вказані банкноти;
  • НБУ не буде такі купюри передавати у каси банків.
Зверніть увагу! Після вилучення, купюри підлягають утилізації.

Процедура заміни потрібна для того, аби підвищити якість готівки, яка перебуває в обігу. Потрібно розуміти, що деяким з вказаних банкнот уже більш як 18 років.

Автор: Анастасія Зорик