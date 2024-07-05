Новий механізм виплат пенсій: кого з пенсіонерів торкнуться зміни

Українці можуть отримати пенсію декількома способами. Найбільша кількість пенсіонерів обирає метод нарахування на банківський рахунок.

Які зміни набирають чинності

Кабмін ухвалив рішення, відносно спрощення механізму виплати та доставки пенсії до особи. Йдеться про тих пенсіонерів, які отримують гроші через Укрпошту.

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Тепер, за певних обставин, пенсія виплачуватиметься відповідно до електронного списку (набору). Паперова документація враховуватись не буде.

Тарас Мельничук Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді За наявності технічних можливостей у сторін договору виплата і доставка пенсій та грошової допомоги може проводитися за відомостями, сформованими уповноваженою організацією на підставі електронних виплатних списків, без надання уповноваженим органом уповноваженій організації відомостей та супровідних документів до них у паперовій формі.

Мельничук зазначив, що уряд також визначив вимоги до таких електронних форм.

Станом на травень 2024 року, виплати через Укрпошту отримує 2,077 мільйона осіб.