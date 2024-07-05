Які зміни набирають чинності
Кабмін ухвалив рішення, відносно спрощення механізму виплати та доставки пенсії до особи. Йдеться про тих пенсіонерів, які отримують гроші через Укрпошту.
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Тепер, за певних обставин, пенсія виплачуватиметься відповідно до електронного списку (набору). Паперова документація враховуватись не буде.
За наявності технічних можливостей у сторін договору виплата і доставка пенсій та грошової допомоги може проводитися за відомостями, сформованими уповноваженою організацією на підставі електронних виплатних списків, без надання уповноваженим органом уповноваженій організації відомостей та супровідних документів до них у паперовій формі.
Мельничук зазначив, що уряд також визначив вимоги до таких електронних форм.