Які зміни набирають чинності

Кабмін ухвалив рішення, відносно спрощення механізму виплати та доставки пенсії до особи. Йдеться про тих пенсіонерів, які отримують гроші через Укрпошту.

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Тепер, за певних обставин, пенсія виплачуватиметься відповідно до електронного списку (набору). Паперова документація враховуватись не буде.

Тарас Мельничук Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді За наявності технічних можливостей у сторін договору виплата і доставка пенсій та грошової допомоги може проводитися за відомостями, сформованими уповноваженою організацією на підставі електронних виплатних списків, без надання уповноваженим органом уповноваженій організації відомостей та супровідних документів до них у паперовій формі.

Мельничук зазначив, що уряд також визначив вимоги до таких електронних форм.

Зверніть увагу! Станом на травень теперішнього року, виплати через Укрпошту отримує 2,077 мільйонів осіб.