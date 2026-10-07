Одноразова виплата при народженні дитини: як можна отримати у 2026 році

Держава у 2026 році кардинально змінила фінансову підтримку молодих сімей, переписавши правила нарахування допомоги при народженні дитини. Батьки отримують усю суму єдиним платежем, а не розтягнуті на роки виплати.

Хто може отримати 50 тисяч гривень

З 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини в Україні становить 50 тисяч гривень, пише Пенсійний фонд України.

Право на цю фінансову підтримку має один із батьків або офіційний опікун, з яким постійно проживає немовля.

Якщо одночасно народилися двоє або більше дітей, допомога у розмірі 50 тисяч гривень призначається на кожну дитину.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що заява про її призначення надана не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня народження дитини,

– наголошують у ПФУ.

Зауважте! Для родин, чиї діти з'явилися на світ до 1 січня 2026 року, діє стара система нарахувань. Загальна сума для них становить 41 280 гривень: спочатку родина отримує 10 320 гривень одразу, а решта 30 960 гривень розбивається на дрібні щомісячні транші по 860 гривень протягом трьох років.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб отримати одноразову виплату при народженні дитини, необхідно подати відповідну заяву.

До неї додаються:

копія свідоцтва про народження дитини – у разі подання заяви одним із батьків дитини, який постійно проживає з дитиною;

копія рішення про встановлення опіки – у разі подання заяви опікуном дитини.

Також заявник має пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Подати заяву можна через портал "Дія" за допомогою сервісу "єМалятко", якщо свідоцтво про народження ще не отримане. Якщо батьки не користуються "Дією" або вже мають свідоцтво, звернутися можна до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Важливо! Якщо дитина народилася за кордоном, батькам потрібно надати до Пенсійного фонду офіційні документи про її народження, видані країною перебування.

Як ще держава допомагає батькам

Нагадаємо, що в Україні також передбачені додаткові виплати для багатодітних родин, які призначаються вже у пенсійному віці. Жінки, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей, мають право на спеціальну доплату до пенсії.

У 2026 році за п'ятьох дітей держава гарантовано доплачує 908 гривень щомісяця (35% від прожиткового мінімуму), а за кожну наступну дитину ця сума зростає на 1%.