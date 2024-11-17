Виплати на дітей у грудні: що зміниться для українських батьків

Держава регулярно надає фінансову підтримку батькам. Тому попри війну, виплати продовжують стабільно надходити.

Які у грудні виплати на дітей

Розмір фінансової допомоги для жінок у декретній відпустці залежить від їхньої заробітної плати за 12 місяців до відпустки, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Водночас максимальний розмір допомоги по вагітності та пологах становить 120 000 гривень (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 8 000 гривень на місяць.

Які виплати отримують безробітні жінки

Безробітні жінки отримують допомогу, розраховану на основі виплат по безробіттю, що складає 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи – 757 гривень.

Для одиноких матерів виплати на дітей у грудні складатимуть:

на дітей до 6 років – 2 563 гривні;

на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 3 028 гривень.

Зверніть увагу! При народженні дитини батьки отримують виплату в розмірі 41 280 гривень. З цієї суми 10 320 гривень виплачують одразу, а решта — по 860 гривень на місяць.