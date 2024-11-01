Що буде із соцвиплатами у 2025 році

Основним пріоритетом бюджету-2025 залишається оборона та безпека України, а другим – фінансування захищених статей. Зокрема, понад 400 мільярдів гривень виділено на соціальний захист, передає 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля,

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Втім, у 2025 році прожитковий мінімум залишиться на рівні від 2 361 до 3 028 гривень, а мінімальна зарплата на рівні 8 000 гривень. Це означає, що соціальні виплати, залежні від цих показників – не зростуть.

Зауважте! Це може посилити труднощі для малозабезпечених громадян в умовах інфляції. Водночас у Міністерстві фінансів запевняють, що соціальні виплати надходитимуть стабільно, адже це ключовий елемент державного бюджету.

Водночас у бюджеті на 2025 рік закладено індексацію пенсій. Однак, розмір підвищення залежатиме від інфляції та зростання зарплат, з яких сплачують ЄСВ.