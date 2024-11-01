Что будет с соцвыплатами в 2025 году

Основным приоритетом бюджета-2025 остается оборона и безопасность Украины, а вторым – финансирование защищенных статей. В частности, более 400 миллиардов гривен выделено на социальную защиту, передает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля,

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Впрочем, в 2025 году прожиточный минимум останется на уровне от 2 361 до 3 028 гривен, а минимальная зарплата на уровне 8 000 гривен. Это означает, что социальные выплаты, зависящие от этих показателей – не вырастут.

Заметьте! Это может усилить трудности для малообеспеченных граждан в условиях инфляции. В то же время в Министерстве финансов уверяют, что социальные выплаты будут поступать стабильно, ведь это ключевой элемент государственного бюджета.

В то же время в бюджете на 2025 год заложена индексация пенсий. Однако, размер повышения будет зависеть от инфляции и роста зарплат, с которых платят ЕСВ.